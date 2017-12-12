В США прокомментировали смерть американского военного во Львове

Как сообщает Департамент военно-морских сил Нью-Йорка, Джозеф Нелк умер во Львове по естественным причинам, не связанным с военной деятельностью.

Также отмечается, что продолжается расследование инцидента.

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Нелка был зачислен в состав Нацгвардии в марте 2015 года после того, как прошел подготовку. На началу 2016 году он закончил индивидуальное обучение и был назначен кавалерийским разведчиком. Был награжден медалями - за службу национальной обороне и за достижения во время армейской службы.

Как сообщал УНН, американский военный умер во львовском магазине.