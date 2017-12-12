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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105121 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121351 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104372 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106589 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В США прокомментировали смерть американского военного во Львове

В США прокомментировали смерть американского военного во Львове

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Департамент военно-морских сил Нью-Йорка заявил, что 21-летний военнослужащий Нацгвардии Нью-Йоркской армии Джозеф Нелка умер во Львове по естественным причинам. Об этом говорится в сообщении американского ведомства, передает УНН.

Как сообщает Департамент военно-морских сил Нью-Йорка, Джозеф Нелк умер во Львове по естественным причинам, не связанным с военной деятельностью.

Также отмечается, что продолжается расследование инцидента.

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Нелка был зачислен в состав Нацгвардии в марте 2015 года после того, как прошел подготовку. На началу 2016 году он закончил индивидуальное обучение и был назначен кавалерийским разведчиком. Был награжден медалями - за службу национальной обороне и за достижения во время армейской службы.

Как сообщал УНН, американский военный умер во львовском магазине.

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