В США прокомментировали смерть американского военного во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Департамент военно-морских сил Нью-Йорка заявил, что 21-летний военнослужащий Нацгвардии Нью-Йоркской армии Джозеф Нелка умер во Львове по естественным причинам. Об этом говорится в сообщении американского ведомства, передает УНН.
Как сообщает Департамент военно-морских сил Нью-Йорка, Джозеф Нелк умер во Львове по естественным причинам, не связанным с военной деятельностью.
Также отмечается, что продолжается расследование инцидента.
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Нелка был зачислен в состав Нацгвардии в марте 2015 года после того, как прошел подготовку. На началу 2016 году он закончил индивидуальное обучение и был назначен кавалерийским разведчиком. Был награжден медалями - за службу национальной обороне и за достижения во время армейской службы.
Как сообщал УНН, американский военный умер во львовском магазине.