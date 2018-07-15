У США при зіткненні автобуса і декількох машин загинули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У північній частині штату Нью-Мексико сталася автоаварія, в результаті якої загинули три людини, 22 постраждали. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на представників місцевої служби пожежної охорони, інформує УНН.
ДТП сталося приблизно в 30 км на північ від міста Альбукерке. Зіткнулися пасажирський автобус, легковий автомобіль, пікап і вантажівка. Що стало причиною аварії, поки не уточнюється.
В автобусі перебували 35 осіб. Всі постраждалі госпіталізовані.
Нагадаємо, в результаті ДТП, що сталася сьогодні ввечері у Харкові загинула п’ятимісячна дитина. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.