У США при зіткненні автобуса і декількох машин загинули три людини

ДТП сталося приблизно в 30 км на північ від міста Альбукерке. Зіткнулися пасажирський автобус, легковий автомобіль, пікап і вантажівка. Що стало причиною аварії, поки не уточнюється.

В автобусі перебували 35 осіб. Всі постраждалі госпіталізовані.

Нагадаємо, в результаті ДТП, що сталася сьогодні ввечері у Харкові загинула п’ятимісячна дитина. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.