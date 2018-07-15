В США при столкновении автобуса и нескольких машин погибли три человека

ДТП произошло примерно в 30 км к северу от города Альбукерке. Столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль, пикап и грузовик. Что стало причиной аварии, пока не уточняется.

В автобусе находились 35 человек. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло сегодня вечером в Харькове погиб пятимесячный ребенок. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.