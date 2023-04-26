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У США представили проект резолюції про перемогу України

У США представили проект резолюції про перемогу України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Капітолійському пагорбі у США представили двопартійний проект резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України", повідомила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова у Facebook, пише УНН.

Деталі

Зі слів посла, у проекті резолюції зазначається, що Палата представників США:

1) підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (рф) і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;
2) вважає, що мир після Перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів;
3) заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:

а) виплату рф репарацій Україні;
б) допомогу світової спільноти у відновлені України;
и) притягнення керівництва рф до відповідальності за цю загарбницьку війну;
г) відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних рф під час її вторгнення.

"Вдячні усім нашим партнерам і друзям у Конгресі за лідерство у консолідації допомоги Україні і двопартійного бачення нашої спільної перемоги!" - наголосила Маркарова.

Нагадаємо

У Білому домі відповіли на "голоси" у США щодо скорочення підтримки України.

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