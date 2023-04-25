У Білому домі відповіли на "голоси" у США щодо скорочення підтримки України

Цитата

"Ви знаєте, я чув деякі голоси, які казали, наприклад, що ми не повинні підтримувати Україну, тому що ми повинні бути зосереджені на тому, що вдома. І моя відповідь на це така ж, яку президенти-демократи та республіканці давали протягом десятиліть: ми Сполучені Штати Америки. Ми можемо і повинні робити і те, і інше", - сказав Салліван.

"Ми можемо піклуватися про наших людей вдома та робити далекосяжні інвестиції в тутешній середній клас, щоб отримати добре оплачувану роботу протягом багатьох років і десятиліть, а також відстоювати цінності, якими ми дорожимо в усьому світі, включаючи цінність свободи і свободу народу України", - наголосив радник Байдена.

Деталі

Він підкреслив, що США "здатні і на те, і на інше". "І це не абстрактна пропозиція. Це останній рік, як почалася війна", - зауважив Салліван.

"За цей час ми не лише мобілізували міжнародну коаліцію, щоб протистояти російській агресії та захистити Україну як суверенну та незалежну країну, ми також зробили історичні інвестиції в чисту енергетику, інфраструктуру, технології, у Сполучені Штати - інвестуючи в цю країну таким чином, що зробить середній клас сильнішим, активнішим і більшим, ніж він був, коли президент Байден вступив на посаду", - пояснив він.

"Отже, з моєї точки зору, Сполучені Штати мають значні зобов’язання в усьому світі, зобов’язання, які безпосередньо стосуються нашої національної безпеки та добробуту тих, хто працює тут, у цій країні. Ми виконаємо ці зобов’язання. Ми зробимо це, в той же час здійснивши найбільш значний набір інвестицій за більш ніж одне покоління в працюючих людей, людей середнього класу в Сполучених Штатах. І тому, я думаю, результати говорять самі за себе", - підсумував Салліван.

Доповнення

Минулого тижня група з 19 республіканців оприлюднила офіційного листа Байдену, у якому закликала американський уряд припинити військову допомогу Україні. Вони аргументували свою позицію тим, що уряду слід зосередитися на внутрішніх проблемах США.