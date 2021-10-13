У США працівник пошти розстріляв своїх колег

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Стрілянина сталася у поштовому відділенні американського міста Мемфіс, штат Теннессі. У вівторок, 12 жовтня, було виявлено тіла трьох застрелених співробітників.

За даними поліції, один із загиблих був стрілком. Убивши колег, він наклав на себе руки.

Як повідомляє The Washington Post, убивцею був помічник листоноші, він застрелив свого менеджера та начальника.

Поки що невідомо, що стало причиною стрілянини.

Нагадаємо

У вересні цього року у цьому самому штаті (Теннессі) чоловік стріляв у відвідувачів супермаркету. Унаслідок чого загинула одна людина і 12 дістали поранення.