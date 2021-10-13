В США работник почты расстрелял своих коллег
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В штате Теннесси в результате стрельбы на почте погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Стрельба произошла в почтовом отделении американского города Мемфис, штат Теннесси. Во вторник, 12 октября, были обнаружены тела трех застреленных сотрудников.
По данным полиции, один из погибших был стрелком. Убив коллег, он покончил с собой.
Как сообщает The Washington Post, убийцей был помощник почтальона, он застрелил своего менеджера и начальника.
Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.
Напомним
В сентябре этого года в этом же штате (Теннесси) мужчина стрелял в посетителей супермаркета. Вследствие чего погиб один человек и 12 получили ранения.