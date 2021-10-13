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В США работник почты расстрелял своих коллег

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. В штате Теннесси в результате стрельбы на почте погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Стрельба произошла в почтовом отделении американского города Мемфис, штат Теннесси. Во вторник, 12 октября, были обнаружены тела трех застреленных сотрудников.

По данным полиции, один из погибших был стрелком. Убив коллег, он покончил с собой.

Как сообщает The Washington Post, убийцей был помощник почтальона, он застрелил своего менеджера и начальника.

Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.

Напомним

В сентябре этого года в этом же штате (Теннесси) мужчина стрелял в посетителей супермаркета. Вследствие чего погиб один человек и 12 получили ранения.

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