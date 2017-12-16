У США посилили правила щодо візового режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Адміністрація Сполучених Штатів посилила правила щодо візового режиму для 38 країн, які беруть участь у цій програмі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Як повідомляє видання, згідно з нововведеннями, всі 38 країн повинні використовувати дані про контртерористичні операції США для перевірки своїх громадян, які перетинають кордони з третіх країн.
Крім того, Вашингтон зобов’язав проводити інформаційні кампанії про наслідки перевищення терміну перебування в США щодо тих країн, чиї громадяни найчастіше цим зловживають.
Зазначається, що до цих країн входять Греція, Угорщина, Португалія та Сан-Марино.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп закликав Конгрес США скасувати лотерею “Green Card”