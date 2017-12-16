В США ужесточили правила относительно визового режима
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Администрация Соединенных Штатов ужесточила правила относительно визового режима для 38 стран, которые участвуют в этой программе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Как сообщает издание, согласно нововведениям, все 38 стран должны использовать данные о контртеррористических операциях США для проверки своих граждан, пересекающих границы из третьих стран.
Кроме того, Вашингтон обязал проводить информационные кампании о последствиях превышения срока пребывания в США в тех странах, чьи граждане чаще всего этим злоупотребляют.
Отмечается, что к этим странам относятся Греция, Венгрия, Португалия и Сан-Марино.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп призвал Конгресс США отменить лотерею “Green Card”.