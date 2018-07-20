У США порівняли спроби Путіна захопити Україну з політикою Сталіна

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50211 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 101048 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 97219 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 124240 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 102312 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118986 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159631 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189905 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293725 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167259 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.5 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 48997 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 48293 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 51355 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 47234 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 72587 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 124232 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163226 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 293722 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 223984 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250293 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 28738 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51042 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 55897 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54275 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68524 перегляди
Актуальне
У США порівняли спроби Путіна захопити Україну з політикою Сталіна

У США порівняли спроби Путіна захопити Україну з політикою Сталіна

Київ • УНН

 • 16279 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент РФ Володимир Путін вважає Україну частиною Росії і застосовує військовий тиск та кібернапади, щоб натиснути на Київ і змусити його "повернутись у лоно". Таку думку висловив голова комітету з внутрішньої безпеки палати представників конгресу США, республіканець Майкл Маккол, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Маккол провів паралель між Путіним та радянським диктатором Сталіним у спробах повернути контроль над Україною, залякати та підкорити країни Балтії.

Він також нагадав про численні жертви сталінського режиму в Україні. "Практично вони поплатились життям, вирощуючи хліб і виробляючи їжу", - наголосив конгресмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін розповів, що його дід працював у Леніна та Сталіна

Під час його перебування в Україні Маккола вразили масштаби кібервійни, яку веде Росія. "Росіяни роблять все, що можуть в плані кібервійни", - заявив він, наголосивши, що метою Кремля є поширювати дезінформацію щодо поточних подій та політичної ситуації в країні, розповсюджувати антизахідну пропаганду, проводити зриви надання комунальних послуг та міжнародних фінансових операцій.

Американці можуть дізнатись про те, що є в розпорядженні росіян, саме вивчаючи інструменти, які вони використовують в Україні, заявив конгресмен. Вірус, застосований під час кібернападу в Україні "not.petya – дуже руйнівна кіберзброя, яка може зашкодити банку в Україні, зашкодити компанії-перевізнику Maersk, або спричинити закриття порту в Лос-Анджелесі", - наголосив конгресмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін заявив, що Росія не віддасть Крим Україні

Коментуючи незаконну анексію Криму Росією, Маккол відзначив стратегічне значення півострова для Путіна. Контроль над українським Кримом дає можливість посилити військову присутність Росії в Середземному морі, використовуючи Севастополь як базу для операцій, наголосив конгресмен. "Порти дуже важливі, бо вони створюють перевагу для підводних човнів Росії в Середземному морі", - наголосив Маккол.

Путін вперше з кінця 1970-х років позначив військову присутність Кремля в середземноморському регіоні і посилив присутність російських підводних човнів в Середземному морі, що діють з двох баз, зауважив політик.

"Ми виявили російські підводні човни поблизу узбережжя США" вперше з часів початку 1990-х, які прийшли з баз у Балтійському регіоні, наголосив конгресмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПА НАТО поклали на Росію відповідальність за порушення прав людини на Донбасі

Він підкреслив, що США надали летальну зброю Україні, однак висловив переконання, що вступ України до НАТО ще не на часі, бо, на думку політика, вступ України автоматично означатиме війну НАТО з Росією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,507.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.14
Ethereum
$2,062.72