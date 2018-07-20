В США сравнили попытки Путина захватить Украину с политикой Сталина

Маккол провел параллель между Путиным и советским диктатором Сталиным в попытках вернуть контроль над Украиной, запугать и подчинить страны Балтии.

Он также напомнил о многочисленных жертвах сталинского режима в Украине. "Практически они поплатились жизнью, выращивая хлеб и производя пищу", - подчеркнул конгрессмен.

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Во время его пребывания в Украине Маккола поразили масштабы кибервойны, которую ведет Россия. "Русские делают все, что могут в плане кибервойны", - заявил он, отметив, что целью Кремля является распространять дезинформацию относительно текущих событий и политической ситуации в стране, распространять антизападную пропаганду, проводить срывы предоставления коммунальных услуг и международных финансовых операций.

Американцы могут узнать о том, что есть в распоряжении россиян, именно изучая инструменты, которые они используют в Украине, заявил конгрессмен. Вирус, примененный во время кибератак в Украине "not.petya - очень разрушительное кибероружие, которое может повредить банку в Украине, повредить компании-перевозчику Maersk, или вызвать закрытие порта в Лос-Анджелесе", подчеркнул конгрессмен.

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Комментируя незаконную аннексию Крыма Россией, Маккол отметил стратегическое значение полуострова для Путина. Контроль над украинским Крымом дает возможность усилить военное присутствие России в Средиземном море, используя Севастополь как базу для операций, подчеркнул конгрессмен. "Порты очень важны, потому что они создают преимущество для подводных лодок России в Средиземном море", - подчеркнул Маккол.

Путин впервые с конца 1970-х годов обозначил военное присутствие Кремля в средиземноморском регионе и усилил присутствие российских подводных лодок в Средиземном море, действующих из двух баз, отметил политик.

"Мы обнаружили российские подводные лодки у побережья США" впервые после начала 1990-х, которые пришли из баз в Балтийском регионе, подчеркнул конгрессмен.

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Он подчеркнул, что США предоставили летальное оружие Украине, однако убежден, что для вступление Украины в НАТО еще не время, поскольку, по мнению политика, вступление Украины автоматически будет означать войну НАТО с Россией.