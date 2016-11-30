У США помер автор "Біг Мака"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Автор знаменитого сендвіча "Біг Мак" в ресторанах "Макдоналдс" Джим Деллігатті помер в США у віці 98 років. Про це інформує АР з посиланням на прес-секретаря мережі ресторанів, передає УНН.
Д.Деллігатті помер в оточенні своєї родини ввечері в понеділок, повідомила прес-секретар.
Бургер з двома котлетами на булочці з кунжутом вперше з'явився в меню ресторану "Макдоналдс" в Піттсбурзі (штат Пенсільванія), якими керував Деллігатті. Після успіху на місцевому рівні керівники мережі ресторанів перейняли ідею великого сендвіча і в 1968 році представили "Біг Мак" на всій території США.