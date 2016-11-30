В США умер автор "Биг Мака"

Дж.Деллигатти умер в окружении своей семьи вечером в понедельник, сообщила пресс-секретарь.

Бургер с двумя котлетами на булочке с кунжутом впервые появился в меню ресторана "Макдоналдс" в Питтсбурге (штат Пенсильвания), которыми руководил Деллигатти. После успеха на местном уровне руководители сети ресторанов переняли идею большого сэндвича и в 1968 году представили "Биг Мак" на всей территории США.