У США почалося святкування Дня бабака
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У США розпочалося святкування Дня бабака. УНН, посилаючись на WTOP, пропонує дізнатися 5 фактів про одну з найпопулярніших американських традицій.
Щорічно цього дня американці спостерігають за поведінкою гризуна, щоб зрозуміти, коли очікувати прихід весни.
Якщо бабак, вийшовши з нори, бачить свою тінь, то повертається назад. Отже зимова погода буде тривати протягом шести тижнів. Однак якщо тварина не бачить тіні – буде рання весна.
Зазначимо, точність прогнозів у знаменитого лісового бабака з міста Панксатоні в Пенсільванії Філа, якого оголосили “офіційним синоптиком Америки”, досягає 39%. За свою кар’єру він передбачив 99 довгих зим і 15 ранніх весен.
В Україні прихід весни та інші гостро соціальні питання пророкує бабак Тимко. Так, у 2016 році тваринка прогнозувала курс долара, а цьогоріч - безвіз с ЄС.