В США началось празднование Дня сурка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В США началось празднование Дня сурка. УНН, ссылаясь на WTOP, предлагает узнать 5 фактов об одной из самых популярных американских традиций.
Ежегодно в этот день американцы наблюдают за поведением грызуна, чтобы понять, когда ожидать прихода весны.
Если сурок, выйдя из норы, видит свою тень, значит зимняя погода будет продолжаться еще в течение шести недель. Однако если животное не видит тени - будет ранняя весна.
Отметим, точность прогнозов у знаменитого лесного сурка из города Панксатони в Пенсильвании Фила, которого объявили "официальным синоптиком Америки", достигает 39%. За свою карьеру он предсказал 99 долгих зим и 15 ранних весен.
В Украине приход весны и другие остро социальные вопросы предсказывает сурок Тимка. Так, в 2016 году животное прогнозировало курс доллара, а в этом году - безвиз с ЕС.