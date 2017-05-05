У США підтвердили загибель солдата в Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Під час збройної операції проти бойовиків ісламістського угрупування "Аш-Шабаб" загинув американський військовослужбовець, підтвердило міноборони США, передає УНН із посиланням на ВВС Україна.
Це перші бойові втрати американських військових у Сомалі від 1993 року, коли в столиці країни був збитий "Чорний яструб".
Солдат загинув біля міста Барі - за 64 кілометри на захід від столиці країни Могадішо - в четвер.
Американські військові проводять спільну військову операцію з національною армією Сомалі.
Велика частина Сомалі, як і раніше, перебуває під контролем воєнізованого ісламістського угруповання "Аш-Шабаб", яке пов'язують з "Аль-Каїдою".
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Угруповання "Аш-Шабаб", яка веде війну з урядом Сомалі, декларує своєю метою створення шаріатської держави і оголошене терористичною організацією у Великобританії і США.