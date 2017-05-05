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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США подтвердили гибель солдата в Сомали

Киев • УНН

 • 11340 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Во время вооруженной операции против боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" погиб американский военнослужащий. Эту информацию подтвердило Минобороны США, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

В США подтвердили гибель солдата в Сомали

Это первые боевые потери американских военных в Сомали с 1993 года, когда в столице страны был сбит "Черный ястреб".
Солдат погиб возле города Бари - в 64 километрах к западу от столицы страны Могадишо - в четверг.

Американские военные проводят совместную военную операцию совместно с национальной армией Сомали.

Большая часть Сомали, по-прежнему находится под контролем военизированной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которую связывают с "Аль-Каидой".

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Группировка "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлено террористической организацией в Великобритании и США.

Украинские Национальные Новости

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