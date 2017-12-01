У США офіційно визнали Bitcoin
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США офіційно дозволила біржі Chicago Mercantile Exchange (CME) та CBOE Futures Exchange розпочати торгівлю ф'ючерсами на криптовалюту №1, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, перші торги можуть пройти вже 18 грудня, при цьому на біржі Chicago Mercantile Exchange стверджують, що вже готові стартувати.
Крім того, біржі Cantor Exchange, який входить у велику фінансову компанію Cantor Fitzgerald, дозволили пропонувати інвесторам бінарні опціони на біткоіни. Йдеться про різновиди біржового контракту, при укладанні якого покупець робить прогноз, як зміниться біржова ціна на базовий актив. Якщо прогноз здійснюється через заздалегідь встановлений проміжок часу, то покупець отримує прибуток.
“Біткоїн — це віртуальна валюта, це товар, з яким ми ще жодного разу не стикалися. Ми очікуємо жорсткого моніторингу від торгових майданчиків”, — наголосив глава Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США Крістофер Джанкарло.
Нагадаємо, курс криптовалюти Bitcoin за ніч встановив новий рекордний показник у 10,8 тис. доларів на торгах.