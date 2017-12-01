В США официально признали Bitcoin

По данным агентства, первые торги могут пройти уже 18 декабря, при этом на бирже Chicago Mercantile Exchange утверждают, что уже готовы стартовать.

Кроме того, бирже Cantor Exchange разрешили предлагать инвесторам бинарные опционы на биткоин. Речь идет о разновидности биржевого контракта, при заключении которого покупатель делает прогноз, как изменится биржевая цена на базовый актив. Если прогноз осуществляется через заранее установленный промежуток времени, то покупатель получает прибыль.

“Биткоин — это виртуальная валюта, это товар, с которым мы еще ни разу не сталкивались. Мы ожидаем жесткого мониторинга от торговых площадок”, — подчеркнул глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Кристофер Джанкарло.

Напомним, курс криптовалюта Bitcoin за ночь установил новый рекордный показатель в 10,8 тыс. долларов на торгах.