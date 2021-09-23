У США обстріляли військову базу, постраждали п'ятеро людей

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"У нас був активний обстріл о 9:46. У нас п'ятеро поранених", - сказав виданню Джеффрі МакКлендон, менеджер з надзвичайних ситуацій з операційним центром бази.

Відомо, що стрілець був затриманий. В якому стані поранені невідомо.

Нагадаємо

У липні ракетний удар було завдано по військовій базі США в східній сирійській провінції Дейр-ез-Зор.