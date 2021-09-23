В США обстреляли военную базу, пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Пять человек были ранены в результате обстрела в четверг военной базы Мид к северу от Вашингтона. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
“У нас был активный обстрел в 9:46. У нас пятеро раненых”, — сказал изданию Джеффри МакКлендон, менеджер по чрезвычайным ситуациям с операционным центром базы.
Известно, что стрелок был задержан. В каком состоянии раненые неизвестно.
Напомним
В июле ракетный удар был нанесен по военной базе США в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор.