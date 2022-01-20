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Шахед-136

У США обстріляли шкільний автобус, загинув підліток

У США обстріляли шкільний автобус, загинув підліток

Київ • УНН

 • 19323 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. В американському місті Піттсбург невідомі обстріляли шкільний автобус, внаслідок чого загинув 15-річний хлопець. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт мерії міста.

Деталі

Як зазначили, на момент стрілянини в автобусі перебував лише один учень та водій.

Підлітка доправили у тяжкому стані в лікарню, де згодом він помер.

"У нього було щонайменше одне вогнепальне поранення в груди... Медики госпіталізували його у критичному стані", — ідеться в повідомленні.

Більше ніхто не постраждав.

Поліція розшукує двох підозрюваних. Наразі розслідування триває.

Нагадаємо

У торговому центрі в США чоловік застрелив двох людей.

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