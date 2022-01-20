У США обстріляли шкільний автобус, загинув підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В американському місті Піттсбург невідомі обстріляли шкільний автобус, внаслідок чого загинув 15-річний хлопець. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт мерії міста.
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Як зазначили, на момент стрілянини в автобусі перебував лише один учень та водій.
Підлітка доправили у тяжкому стані в лікарню, де згодом він помер.
"У нього було щонайменше одне вогнепальне поранення в груди... Медики госпіталізували його у критичному стані", — ідеться в повідомленні.
Більше ніхто не постраждав.
Поліція розшукує двох підозрюваних. Наразі розслідування триває.
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