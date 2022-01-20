В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В американском городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус, в результате чего погиб 15-летний парень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт мэрии города.
Детали
Как отметили, в момент стрельбы в автобусе находился только один ученик и водитель.
Подростка доставили в тяжелом состоянии в больницу, где впоследствии он скончался.
"У него было как минимум одно огнестрельное ранение в грудь... Медики госпитализировали в критическом состоянии", — говорится в сообщении.
Больше никто не пострадал.
Полиция разыскивает двоих подозреваемых. В настоящее время расследование продолжается.
Напомним
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