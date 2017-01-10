У США названо офіційну причину смерті К.Фішер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Свідоцтво про смерть американської актриси Керрі Фішер, яка прославилася завдяки ролі принцеси Леї в "Зоряних війнах", підтверджує, що причиною її смерті став серцевий напад, передає УНН з посиланням на AssociatedPress.
Однак зазначається, що буде проведено додаткове дослідження, щоб спробувати визначити основну причину.
Департамент громадської охорони здоров’я Лос-Анджелесу видав свідоцтво про смерть на ім’я К.Фішер.
У графі “причина смерті” зазначено “зупинка серця/відкладено”. Позначка “відкладено” вказує на те, що слідчі повинні провести ще кілька токсикологічних тестів, які можуть тривати ще кілька тижнів.
Нагадаємо, госпіталізована в Лос-Анджелесі після серцевого нападу голлівудська актриса Керрі Фішер, відома за роллю принцеси Леї в кіноепопеї “Зоряні війни”, померла на 61 році життя.
Як повідомляв УНН, прах К.Фішер поховали в урні у формі капсули антидепресанту.