В США названа официальная причина смерти К.Фишер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Свидетельство о смерти американской актрисы Кэрри Фишер, которая прославилась благодаря роли принцессы Леи в «Звездных войнах», подтверждает, что причиной его смерти стал сердечный приступ, передает УНН со ссылкой на AssociatedPress.
Однако отмечается, что будет проведено дополнительное исследование, чтобы попытаться определить основную причину.
Департамент общественного здравоохранения Лос-Анджелеса выдал свидетельство о смерти на имя К.Фишер.
В графе "причина смерти" указано "остановка сердца / отложено". Отметка "отложено" указывает на то, что следователи должны провести еще несколько токсикологических тестов, которые могут продолжаться еще несколько недель.
Напомним, госпитализированная в Лос-Анджелесе после сердечного приступа голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", скончалась на 61 году жизни.
Как сообщал УНН, прах К.Фишер похоронили в урне в форме капсулы антидепрессанта.