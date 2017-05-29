У США назвали ймовірних творців вірусу WannaCry
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Творці вірусу WannaCry, який атакував комп'ютери в 150 країнах світу, ймовірно є вихідцями з Південного Китаю, Гонгконгу, Тайваню або Сінгапуру, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.
Лінгвістичний аналіз коду вірусу показав, що його написали, імовірно, люди, які говорять на південному діалекті китайської.
Фахівці стверджують, що “твердо впевнені” в своїх висновках. У більш ранніх звітах, заснованих на аналізі коду, передбачалося, що за вірусною атакою стоять північнокорейські програмісти.
Як повідомляв УНН, творці вірусу WannaCry отримали від жертв понад 42 тис. доларів.