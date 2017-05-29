В США назвали вероятных создателей вируса WannaCry
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Создатели вируса WannaCry, который атаковал компьютеры в 150 странах мира, вероятно являются выходцами из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
Лингвистический анализ кода вируса показал, что его написали, вероятно, люди, которые говорят на южном диалекте китайского.
Специалисты утверждают, что "твердо уверены" в своих выводах. В более ранних отчетах, основанных на анализе кода, предполагалось, что за вирусной атакой стоят северокорейские программисты.
Как сообщал УНН, создатели вируса WannaCry получили от жертв более 42 тыс. долларов.