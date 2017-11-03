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У США навели докази залучення РФ до війни на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Представник США в ОБСЄ Гаррі Каміан на засіданні постійної ради організації щодо безпеки Ради Європи (ОБСЄ) у Відні заявив, що продовжують з'являтися вагомі докази участі Росії у військовому конфлікті на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва США в ОБСЄ.

"Вагомі докази участі Росії в конфлікті продовжують з'являтися. Так, 26 жовтня конвой з 17 вантажівок перетнув міжнародно визнаний кордон з Росії в Україну без належного контролю або перевірки з боку української влади. Ці "конвої" продовжують доставляються в явному порушенні суверенітету і територіальної цілісності України і без дотримання основних міжнародних гуманітарних принципів", - заявив Каміан.

Крім того, 19 жовтня і 23 жовтня на знімках СММ було виявлено присутність військових машин і причепів військового призначення, поблизу залізничних об'єктів, на території контрольованій проросійськими силами.

"Тривала кампанія щодо блокування доступу СММ до міжнародно визнаного кордону з РФ не дозволяє належним чином виконувати свої обов'язки на Донбасі. США також закликає до безперешкодного доступу СММ по всій Україні, в повній відповідності зі своїм мандатом", - додав він.

Як повідомляв УНН, бойовики півроку не пускають ОБСЄ до селища на кордоні з РФ.

Українські Національні Новини

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