В США привели доказательства вовлечения РФ к войне на Донбассе

"Весомые доказательства участия России в конфликте продолжают появляться. Так, 26 октября конвой из 17 грузовиков пересек международно признанную границу из России в Украину без надлежащего контроля или проверки со стороны украинской власти. Эти" конвои "продолжают доставляются в явном нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и без соблюдения основных международных гуманитарных принципов ", - заявил Камиан.

Кроме того, 19 октября и 23 октября на снимках СММ было обнаружено присутствие военных машин и прицепов военного назначения, вблизи железнодорожных объектов на территории контролируемой пророссийскими силами.

"Длительная кампания по блокированию доступа СММ международно признанного границы с РФ не позволяет должным образом выполнять свои обязанности на Донбассе. США также призывает к беспрепятственному доступу СММ по всей Украине, в полном соответствии со своим мандатом", - добавил он.

Как сообщал УНН, боевики полгода не пускают ОБСЕ в поселок на границе с РФ.