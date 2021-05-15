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У США на 15 років ув'язнили колишнього спецназівця за шпигунство для Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Колишній колишній американський “зелений берет”, який визнав розголошення військових таємниць Росії протягом 15 років, був засуджений до п’ятнадцяти років в’язниці за звинуваченням у шпигунстві. Про це пише УНН з посиланням на АР.

У США на 15 років ув'язнили колишнього спецназівця за шпигунство для Росії

Деталі

Окружний суддя США Клод Хілтон присудив 46-річному Пітері Дзібінські Деббінс із міста Гейнсвілль, штат Вірджинія, 15 років та 8 місяців ув’язнення. Адвокати домагалися 5-річного терміну, стверджуючи, що Деббінс завдав мінімальної шкоди, а російські агенти шантажували Деббінса, погрожуючи викрити його одностатеві принади у військову епоху.

На п’ятничному слуханні вироку в Олександрії Деббінс запропонував своєрідне вибачення, в якому в значній мірі наголосив на тому, як він став жертвою ГРУ, російської спецслужби, і сказав, що піддав себе небезпеці помсти з їх боку за те, що визнав свою службу перед ними.

Прокурори, домагаючись 17-річного терміну, сказали, що Деббінс ніколи не говорив ФБР про те, що його шантажували протягом 20 годин інтерв’ю. Вони сказали, що він вигадав виправдання, і що його оригінальне пояснення мотивів є набагато більш імовірним, що він з гіркістю ставився до свого часу в армії і що вважав себе “лояльним сином Росії”.

І вони сказали, що той факт, що солдат спецназу погодився зрадити свою країну, є настільки ж руйнівним, як і будь-яка конкретна інформація, яку він зрадив.

Цитата

“Світ зараз зауважив, що Росія успішно розмістила призовника шпигунства в елітному спецназі армії США, що є пропагандистською перемогою Росії за рахунок репутації спецназу”, — написали прокурори Томас Тракслер і Джеймс Трамп у своєму брифінгу про винесення вироку.

Що робив Деббінс?

Відносини Деббінса з російською розвідкою датуються 1996 роком і тривали 15 років. Деббінс визнав ще в листопаді свою провину у порушенні федерального закону про шпигунство.

Деббінс вступив на службу в діючу армію в 1998 році і до того часу вже письмово зобов’язався служити росіянам і отримав кодове ім’я “Ікар Лесников”. У подальші роки він надав детальну інформацію про діяльність свого підрозділу спецназу за кордоном та імена співробітників спецназу. У 2008 році він поїхав до Росії та передав агентам розвідки інформацію про діяльність старого підрозділу спецназу в Грузії та Азербайджані.

Деббінс отримував номінальні виплати за свою інформацію, хоча спочатку він відмовився від пропозиції виплати готівкою в розмірі 1000 доларів. Під час однієї зустрічі з російською розвідкою він прийняв пляшку коньяку та російську військову форму як оплату, згідно з обвинуваченням.

Додатково

Спецслужби Болгарії провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

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