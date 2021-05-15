В США на 15 лет посадили бывшего спецназовца за шпионаж для России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Бывший бывший американский “зеленый берет”, который признал разглашение военных тайн России в течение 15 лет, был приговорен к пятнадцати годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Окружной судья США Клод Хилтон приговорил 46-летнему Питере Дзибинськи Деббинс из города Гейнсвилл, штат Вирджиния, 15 лет и 8 месяцев заключения. Адвокаты добивались 5-летнего срока, утверждая, что Деббинс нанес минимальный вред, а российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая разоблачить его однополые прелести в военную эпоху.
На пятничном слушании приговора в Александрии Деббинс предложил своеобразное извинение, в котором в значительной степени подчеркнул, как он стал жертвой ГРУ, российской спецслужбы, и сказал, что подверг себя опасности мести с их стороны за то, что признал свою службу перед ними.
Прокуроры, добиваясь 17-летнего срока, сказали, что Деббинс никогда не говорил ФБР о том, что его шантажировали в течение 20 часов интервью. Они сказали, что он придумал оправдание, и его оригинальное объяснение мотивов гораздо более вероятным, что он с горечью относился к своему времени в армии и считал себя “лояльным сыном России”.
И они сказали, что тот факт, что солдат спецназа согласился предать свою страну, настолько же разрушительным, как и любая конкретная информация, которую он предал.
Цитата
“Мир сейчас заметил, что Россия успешно разместила призывника шпионажа в элитном спецназе армии США, является пропагандистской победой России за счет репутации спецназа”, — написали прокуроры Томас Тракслер и Джеймс Трамп в своем брифинге о вынесении приговора.
Что делал Деббинс?
Отношения Деббинса с российской разведкой датируются 1996 годом и продолжались 15 лет. Деббинс признал еще в ноябре свою вину в нарушении федерального закона о шпионаже.
Деббинс поступил на службу в действующую армию в 1998 году и к тому времени уже письменно обязался служить русским и получил кодовое имя “Икар Лесников”. В последующие годы он предоставил подробную информацию о деятельности своего подразделения спецназа за рубежом и имена сотрудников спецназа. В 2008 году он уехал в Россию и передал агентам разведки информацию о деятельности старого подразделения спецназа в Грузии и Азербайджане.
Деббинс получал номинальные выплаты за свою информацию, хотя сначала он отказался от предложения выплаты наличными в размере 1000 долларов. Во время одной встречи с российской разведкой он принял бутылку коньяка и российскую военную форму в качестве оплаты, согласно обвинению.
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