В США на 15 лет посадили бывшего спецназовца за шпионаж для России

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 50303 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 100876 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 113851 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 286635 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 166278 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 437549 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 330020 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220741 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247604 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256782 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 34639 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 66667 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 51303 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 28300 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 23885 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 52051 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 67440 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 166270 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 286623 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 437542 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 1592 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 21666 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30042 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 59452 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 82664 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В США на 15 лет посадили бывшего спецназовца за шпионаж для России

Киев • УНН

 • 20407 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Бывший бывший американский “зеленый берет”, который признал разглашение военных тайн России в течение 15 лет, был приговорен к пятнадцати годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

В США на 15 лет посадили бывшего спецназовца за шпионаж для России

Детали

Окружной судья США Клод Хилтон приговорил 46-летнему Питере Дзибинськи Деббинс из города Гейнсвилл, штат Вирджиния, 15 лет и 8 месяцев заключения. Адвокаты добивались 5-летнего срока, утверждая, что Деббинс нанес минимальный вред, а российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая разоблачить его однополые прелести в военную эпоху.

На пятничном слушании приговора в Александрии Деббинс предложил своеобразное извинение, в котором в значительной степени подчеркнул, как он стал жертвой ГРУ, российской спецслужбы, и сказал, что подверг себя опасности мести с их стороны за то, что признал свою службу перед ними.

Прокуроры, добиваясь 17-летнего срока, сказали, что Деббинс никогда не говорил ФБР о том, что его шантажировали в течение 20 часов интервью. Они сказали, что он придумал оправдание, и его оригинальное объяснение мотивов гораздо более вероятным, что он с горечью относился к своему времени в армии и считал себя “лояльным сыном России”.

И они сказали, что тот факт, что солдат спецназа согласился предать свою страну, настолько же разрушительным, как и любая конкретная информация, которую он предал.

Цитата

“Мир сейчас заметил, что Россия успешно разместила призывника шпионажа в элитном спецназе армии США, является пропагандистской победой России за счет репутации спецназа”, — написали прокуроры Томас Тракслер и Джеймс Трамп в своем брифинге о вынесении приговора.

Что делал Деббинс?

Отношения Деббинса с российской разведкой датируются 1996 годом и продолжались 15 лет. Деббинс признал еще в ноябре свою вину в нарушении федерального закона о шпионаже.

Деббинс поступил на службу в действующую армию в 1998 году и к тому времени уже письменно обязался служить русским и получил кодовое имя “Икар Лесников”. В последующие годы он предоставил подробную информацию о деятельности своего подразделения спецназа за рубежом и имена сотрудников спецназа. В 2008 году он уехал в Россию и передал агентам разведки информацию о деятельности старого подразделения спецназа в Грузии и Азербайджане.

Деббинс получал номинальные выплаты за свою информацию, хотя сначала он отказался от предложения выплаты наличными в размере 1000 долларов. Во время одной встречи с российской разведкой он принял бутылку коньяка и российскую военную форму в качестве оплаты, согласно обвинению.

Дополнительно

Спецслужбы Болгарии провели секретную операцию, в результате которой задержали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36