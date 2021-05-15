Детали

Окружной судья США Клод Хилтон приговорил 46-летнему Питере Дзибинськи Деббинс из города Гейнсвилл, штат Вирджиния, 15 лет и 8 месяцев заключения. Адвокаты добивались 5-летнего срока, утверждая, что Деббинс нанес минимальный вред, а российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая разоблачить его однополые прелести в военную эпоху.

На пятничном слушании приговора в Александрии Деббинс предложил своеобразное извинение, в котором в значительной степени подчеркнул, как он стал жертвой ГРУ, российской спецслужбы, и сказал, что подверг себя опасности мести с их стороны за то, что признал свою службу перед ними.

Прокуроры, добиваясь 17-летнего срока, сказали, что Деббинс никогда не говорил ФБР о том, что его шантажировали в течение 20 часов интервью. Они сказали, что он придумал оправдание, и его оригинальное объяснение мотивов гораздо более вероятным, что он с горечью относился к своему времени в армии и считал себя “лояльным сыном России”.

И они сказали, что тот факт, что солдат спецназа согласился предать свою страну, настолько же разрушительным, как и любая конкретная информация, которую он предал.

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“Мир сейчас заметил, что Россия успешно разместила призывника шпионажа в элитном спецназе армии США, является пропагандистской победой России за счет репутации спецназа”, — написали прокуроры Томас Тракслер и Джеймс Трамп в своем брифинге о вынесении приговора.

Что делал Деббинс?

Отношения Деббинса с российской разведкой датируются 1996 годом и продолжались 15 лет. Деббинс признал еще в ноябре свою вину в нарушении федерального закона о шпионаже.

Деббинс поступил на службу в действующую армию в 1998 году и к тому времени уже письменно обязался служить русским и получил кодовое имя “Икар Лесников”. В последующие годы он предоставил подробную информацию о деятельности своего подразделения спецназа за рубежом и имена сотрудников спецназа. В 2008 году он уехал в Россию и передал агентам разведки информацию о деятельности старого подразделения спецназа в Грузии и Азербайджане.

Деббинс получал номинальные выплаты за свою информацию, хотя сначала он отказался от предложения выплаты наличными в размере 1000 долларов. Во время одной встречи с российской разведкой он принял бутылку коньяка и российскую военную форму в качестве оплаты, согласно обвинению.

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