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У США мільйони людей використовують воду, яка містить елементи PFAS

Київ • УНН

 • 7775 перегляди

Дослідження USGS виявило, що до 95 млн американців використовують підземні води з високою концентрацією PFAS. Ці "вічні хімікати" майже не розкладаються та можуть викликати серйозні захворювання.

У США мільйони людей використовують воду, яка містить елементи PFAS

Небезпені хімікати накопичуються в навколишньому середовищі та становлять небезпеку для здоров’я, але у багатьох регіонах США PFAS також можуть міститися в ґрунтових водах.

Пише УНН із посиланням на дослідження Геологічної служби США (USGS).

Приблизно від 71 до 95 мільйонів людей у 48 суміжних штатах (понад 20% населення США) для питного водопостачання можуть покладатися на підземні води, що містять помітні концентрації перфтороалкільних і поліфтороалкільних речовин, також відомих як PFAS.

Довідка

PFAS розшифровується як пер- та поліфторовані алкільні сполуки. Це група з кількох тисяч окремих хімічних речовин. Речовини використовуються, наприклад, у сковорідках з антипригарним покриттям, верхньому одязі та кухонному посуді. Вони також містяться в шампунях і коробках для піци. Потрапляючи в навколишнє середовище, хімічні речовини майже не розкладаються, тому їх ще називають "вічними хімікатами". Серед іншого, їх підозрюють у тому, що вони погіршують роботу печінки або щитовидної залози та викликають рак.

Американські геологи повідомляють про широке розповсюдження забруднення PFAS у підземних водах, що використовуються для громадського та приватного питного водопостачання в США. Про це свідчать результати дослідження. Йдеться також про методи запобігання, для цього розроблюється форма статистичного аналізу.

Нова прогностична модель може допомогти визначити пріоритетні райони для майбутнього відбору проб, щоб люди не пили забруднену воду, не знаючи про це. Це особливо важливо для користувачів приватних свердловин, які можуть не мати інформації про якість води у своєму регіоні та не мати такого ж доступу до тестування та очищення, як державні постачальники води

- ідеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Таврійську з кранів тече не придатна до споживання вода20.10.24, 19:06 • 13672 перегляди

Ігор Тележніков

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