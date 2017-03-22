У США хірурги успішно видалили в немовляти близнюка-паразита
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Хірурги в США видалили в немовляти на ім’я Домінік її близнюка-паразита, який не зміг нормально розвинутися під час вагітності і приріс до її тіла в утробі матері, передає УНН з посиланням на ВВС.
Група з п’ятьох хірургів дитячої лікарні Чикаго успішно прооперувала дитину, яка зараз одужує.
Мудики назвали цей випадок вкрай рідкісним, адже паразитичний близнюк приріс до спини і плеча дівчинки, внаслідок чого вона виглядала так, наче має дві додаткові ноги і ступні.
За словами головного хірурга Джона Руге, одним із найбільших викликів було відокремити чуже тіло в такий спосіб, аби Домінік не залишилася внаслідок операції паралізованою.
“Ми мали багато проблем з її опорно-рузовою системою... була загроза дестабілізації хребта і можливого каліцтва”, — сказав лікар.