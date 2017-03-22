В США хирурги успешно удалили у новорожденной близнеца-паразита
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Хирурги в США удалили у новорожденной по имени Доминик ее близнеца-паразита, который не смог нормально развиться во время беременности и прирос к ее телу в утробе матери, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Группа из пяти хирургов детской больницы Чикаго успешно прооперировала ребенка, девочка выздоравливает.
Медики назвали этот случай крайне редким, ведь паразитический близнец прирос к спине и плечу девочки, в результате чего она выглядела так, будто имеет две дополнительные ноги и ступни.
По словам главного хирурга Джона Руге, одним из крупнейших вызовов было отделить чужое тело таким образом, чтобы Доминик не осталась в результате операции парализованной.
"У нас было много проблем с ее опорно-двигательной системой ... была угроза дестабилизации позвоночника и возможного увечья", - сказал врач.