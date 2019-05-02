У США готуються ліцензувати вакцину проти АЧС

КИЇВ. 2 травня. УНН. Ще кілька кроків і у США буде схвалено експериментальну вакцину проти африканської чуми свиней, створену на основі з ізоляту Georgia 2007 від болгарської фармацевтичної компанії Huvepharma EOOD. Про це повідомляє Agrarheute, передає УНН.