У США готуються ліцензувати вакцину проти АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Ще кілька кроків і у США буде схвалено експериментальну вакцину проти африканської чуми свиней, створену на основі з ізоляту Georgia 2007 від болгарської фармацевтичної компанії Huvepharma EOOD. Про це повідомляє Agrarheute, передає УНН.
Ліцензувати експериментальну вакцину буде Міністерство сільського господарства США (USDA).
Якщо протягом 30 днів не буде доказів або аргументів, що видача патенту на вакцину порушує чинне законодавство, ліцензію буде надано, уточнюється в повідомленні.
Разом з тим, інтенсивне дослідження вакцини АЧС сьогодні також відбувається і в Іспанії. Однак, на думку експертів, знадобиться ще деякий час, перш ніж на ринку такі “ліки” стануть доступними.
Загалом, іспанські дослідники з CISA-INIA та Мадридського університету працюють над створенням вакцини проти АЧС вже кілька років. Наразі ж, знайдено транснаціональну компанію, яка готова зробити інвестиції у масове виготовлення рятівного засобу для свиней.
Нагадаємо, як писав УНН, сьогодні вакцини від АЧС у світі не існує.
“Якщо розробникам дійсно вдасться створити вакцину від АЧС — це стане справжнім проривом, який заощадить мільйони доларів різним державам світу”, — зазначив з цього приводу нардеп Сергій Тригубенко.
Уточнимо, що торік в Україні було зафіксовано 145 випадків цього вірусу.