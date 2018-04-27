У США екс-співробітник банку HSBC засуджений до 2-х років в'язниці за махінації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Суд нью-йоркського району Бруклін засудив колишнього начальника відділу валютних операцій філії британського банку HSBC Марка Джонсона до двох років в'язниці і штрафу в розмірі 300 тис. доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
У жовтні 2017 року він був визнаний винним у змові та шахрайстві при обміні близько 3,5 млрд доларів на британські фунти стерлінгів, повідомила прокуратура Східного округу штату Нью-Йорк.
“Член керівництва одного з найбільших у світі фінансових установ Марк Джонсон обдурив свого клієнта на мільйони доларів і за це відправиться тепер до в’язниці. Даний вирок повинен стати застереженням усім, хто залучений у злочинні фінансові схеми”, — підкреслив тимчасово виконуючий обов’язки генерального прокурора штату Джон Кронан. Його слова наводяться в офіційному повідомленні прокуратури Східного округу.
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Як уточнив генеральний інспектор Федеральної корпорації зі страхування вкладів США Джей Лернер, Джонсон зі співучасниками “маніпулювали ринком обміну іноземних валют, зловжили своїми посадовими повноваженнями і довірою” своїх клієнтів. Разом з Джонсоном у справі проходить колишній глава відділу валютних операцій HSBC в Європі, на Близькому Сході і в Африці Стюарт Скотт.
Обидві особи звинувачувалися в тому, що, використовуючи намір компанії Сairn Energy конвертувати в фунти стерлінгів 3,5 млрд доларів і розподілити їх серед своїх акціонерів, вирішили зіграти на випередження і дозволили HSBC незаконно заробити приблизно 7,3 млн. дол. Маніпулюючи обмінним курсом шляхом явного придбання фунтів стерлінгів самим же банком HSBC, Джонсон і Скотт продали клієнту цільову валюту за завищеним курсом.
Нагадаємо, суд у Нью-Йорку засудив до семи років тюремного ув'язнення екс-главу американської фармацевтичної компанії Turing Pharmaceuticals Мартіна Шкрелі, який спровокував скандал у США через завищення ціни на ліки від рідкісного захворювання в 55 разів.