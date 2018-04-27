У США екс-співробітник банку HSBC засуджений до 2-х років в'язниці за махінації

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 18969 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 45154 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 61068 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 63196 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 94283 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71806 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82174 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95467 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87902 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186387 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.9м/с
81%
Популярнi новини

Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16

12 квітня, 11:25 • 4766 перегляди

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 5860 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 14076 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12112 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 8012 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 61065 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186387 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 340799 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 275289 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385222 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12115 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12616 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 63193 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20396 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25519 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У США екс-співробітник банку HSBC засуджений до 2-х років в'язниці за махінації

Київ • УНН

 • 9410 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Суд нью-йоркського району Бруклін засудив колишнього начальника відділу валютних операцій філії британського банку HSBC Марка Джонсона до двох років в'язниці і штрафу в розмірі 300 тис. доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС. 

У США екс-співробітник банку HSBC засуджений до 2-х років в'язниці за махінації

У жовтні 2017 року він був визнаний винним у змові та шахрайстві при обміні близько 3,5 млрд доларів на британські фунти стерлінгів, повідомила прокуратура Східного округу штату Нью-Йорк.

“Член керівництва одного з найбільших у світі фінансових установ Марк Джонсон обдурив свого клієнта на мільйони доларів і за це відправиться тепер до в’язниці. Даний вирок повинен стати застереженням усім, хто залучений у злочинні фінансові схеми”, — підкреслив тимчасово виконуючий обов’язки генерального прокурора штату Джон Кронан. Його слова наводяться в офіційному повідомленні прокуратури Східного округу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Французькому мільярдерові Венсану Боллоре висунуто звинувачення

Як уточнив генеральний інспектор Федеральної корпорації зі страхування вкладів США Джей Лернер, Джонсон зі співучасниками “маніпулювали ринком обміну іноземних валют, зловжили своїми посадовими повноваженнями і довірою” своїх клієнтів. Разом з Джонсоном у справі проходить колишній глава відділу валютних операцій HSBC в Європі, на Близькому Сході і в Африці Стюарт Скотт.

Обидві особи звинувачувалися в тому, що, використовуючи намір компанії Сairn Energy конвертувати в фунти стерлінгів 3,5 млрд доларів і розподілити їх серед своїх акціонерів, вирішили зіграти на випередження і дозволили HSBC незаконно заробити приблизно 7,3 млн. дол. Маніпулюючи обмінним курсом шляхом явного придбання фунтів стерлінгів самим же банком HSBC, Джонсон і Скотт продали клієнту цільову валюту за завищеним курсом.

Нагадаємо, суд у Нью-Йорку засудив до семи років тюремного ув'язнення екс-главу американської фармацевтичної компанії Turing Pharmaceuticals Мартіна Шкрелі, який спровокував скандал у США через завищення ціни на ліки від рідкісного захворювання в 55 разів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,518.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.76