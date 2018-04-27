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В США экс-сотрудник банка HSBC приговорен к 2 годам тюрьмы за махинации

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Суд нью-йоркского района Бруклин приговорил бывшего начальника отдела валютных операций филиала британского банка HSBC Марка Джонсона к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 300 тыс. долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В США экс-сотрудник банка HSBC приговорен к 2 годам тюрьмы за махинации

В октябре 2017 он был признан виновным в сговоре и мошенничестве при обмене около 3,5 млрд долларов в британские фунты стерлингов, сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

“Член руководства одного из крупнейших в мире финансовых учреждений Марк Джонсон обманул своего клиента на миллионы долларов и за это отправится теперь в тюрьму. Данный приговор должен стать предостережением всем, кто вовлечен в преступные финансовые схемы”, — подчеркнул временно исполняющий обязанности генерального прокурора штата Джон Кронан. Его слова приводятся в официальном сообщении прокуратуры Восточного округа.

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Как уточнил генеральный инспектор Федеральной корпорации по страхованию вкладов США Джей Лернер, Джонсон с соучастниками “манипулировали рынком обмена иностранных валют, злоупотребили своими должностными полномочиями и доверием” своих клиентов. Вместе с Джонсоном по делу проходит бывший глава отдела валютных операций HSBC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Стюарт Скотт.

Обе лица обвинялись в том, что, используя намерении компании Сairn Energy конвертировать в фунты стерлингов 3,5 млрд долларов и распределить их среди своих акционеров, решили сыграть на опережение и позволили HSBC незаконно заработать примерно 7,3 млн. долл. Манипулируя обменным курсом путем явного приобретение фунтов стерлингов самим же банком HSBC, Джонсон и Скотт продали клиенту целевую валюту по завышенному курсу.

Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил к семи годам тюремного заключения экс-главу американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели, который спровоцировал скандал в США из-за завышения цен на лекарства от редкого заболевания в 55 раз.

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