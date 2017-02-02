У США дещо пом’якшили санкції проти ФСБ Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністерство фінансів США дещо послабило санкції проти російської ФСБ, що, на думку декого з фахівців, може допомогти американським технологічним компаніям, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як відзначає видання, директивою, опублікованою 2 лютого, скасовується частина запроваджених колишнім президентом США Бараком Обамою наприкінці минулого року санкцій проти ФСБ.
За інформацією ЗМІ, громадянам США, компаніям та іншим структурам заборонялося вступати в будь-які комерційні відносини з ФСБ Росії. Тепер можна буде витрачати щорічно по 5 тисяч доларів з федерального бюджету США на придбання у ФСБ Росії дозволів на ввезення програмних продуктів та інформаційних технологій.
Сем Катлер, фахівець з питань санкцій з нью-йоркської консультації Horizon Client Access, сказав виданню, що такий крок був зроблений насамперед для допомоги американським компаніям.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп раніше минулого тижня заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії занадто рано, але він сподівається на “чудові відносини” з Москвою.