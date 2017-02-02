В США несколько смягчили санкции против ФСБ России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министерство финансов США несколько ослабило санкции против российской ФСБ, что, по мнению некоторых специалистов, может помочь американским технологическим компаниям, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечает издание, директивой, опубликованной 2 февраля, отменяется часть введенных бывшим президентом США Бараком Обамой в конце прошлого года санкций против ФСБ.
По информации СМИ, гражданам США, компаниям и другим структурам запрещалось вступать в любые коммерческие отношения с ФСБ России. Теперь можно будет тратить ежегодно по 5 000 долларов из федерального бюджета США на приобретение у ФСБ России разрешений на ввоз программных продуктов и информационных технологий.
Сэм Катлер, специалист по вопросам санкций из нью-йоркской консультации Horizon Client Access, сказал изданию, что такой шаг был сделан в первую очередь для помощи американским компаниям.
Напомним, Президент США Дональд Трамп ранее на прошлой неделе заявил, что говорить об отмене санкций против России слишком рано, но он надеется на "замечательные отношения" с Москвой.