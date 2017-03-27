У США чоловік отримав п'ять років в'язниці за жорстоке поводження з собакою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Житель Південної Кароліни отримав п’ять років в’язниці за жорстоке поводження зі своєю собакою, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Через каліцтва, які були нанесені собаці через жорстоке поводження свого господаря, тварині було необхідне хірургічне втручання.
Вільям Додсон обмотував морду тварини скотчем, внаслідок чого вона сильно опухала, а язик чорнів через відсутність кровообігу.
Окружний суддя Маркли Денніс виніс максимальне покарання 42-річному В.Додсону. Коментуючи вердикт, суддя заявив, що хотів би більш жорсткого покарання за таке діяння, яке він охарактеризував як “пекло на Землі”.
Собака по кличці Кейтлін була виявлена в дуже важкому стані. У співробітників Veterinarians at the Animal Society пішло 36 годин на зняття скотчу з морди собаки.