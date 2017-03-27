В США мужчина получил пять лет тюрьмы за жестокое обращение с собакой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Житель Южной Каролины получил пять лет тюрьмы за жестокое обращение со своей собакой, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Из-за увечья, которые были нанесены собаке из-за жестокого обращения своего хозяина, животному было необходимо хирургическое вмешательство.
Уильям Додсон обматывал морду животного скотчем, в результате чего она сильно опухала, а язык чернел из-за отсутствия кровообращения.
Окружной судья Маркля Деннис вынес максимальное наказание 42-летнему В.Додсону. Комментируя вердикт, судья заявил, что хотел бы более жесткого наказания за такое деяние, которое он охарактеризовал как "ад на Земле".
Собака по кличке Кейтлин была обнаружена в очень тяжелом состоянии. У сотрудников Veterinarians at the Animal Society ушло 36 часов на снятие скотча с морды собаки.