У США 19 іноземців звинувачують в незаконному голосуванні на виборах 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Звинувачення в незаконному голосуванні на американських президентських виборах 2016 року пред’явлено 19 іноземцям. Про це повідомляється в п’ятницю в заяві міністерства юстиції країни, інформує УНН.
“19 іноземних громадян звинувачуються серед іншого в тому, що вони проголосували (на виборах президента), не будучи громадянами (США), тобто в зв’язку з їх діями 8 листопада 2016 року, а також в попередній до цього дня період”, — йдеться в заяві на сайті відомства. У ньому зазначено, що обвинувачені “помилково назвали себе” громадянами США з метою проголосувати на виборах глави держави. Відзначається, що правопорушення інкримінується громадянам Німеччини, Італії, Мексики, Нігерії, Польщі та ін.
Як зазначила газета The Hill, підозрюваним загрожує до шести років тюремного ув’язнення і штраф в 350 тисяч доларів. Мін’юст зазначає, що розслідування подібних порушень на виборах триває.
Як повідомляв УНН, Google повідомила сенатору США про кібератаку на співробітників його передвиборного штабу.