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В США 19 иностранцев обвиняют в незаконном голосовании на выборах 2016 года

Киев • УНН

 • 9319 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Обвинения в незаконном голосовании на американских президентских выборах 2016 года предъявлено 19 иностранцам. Об этом сообщается в пятницу в заявлении министерства юстиции страны, передает УНН.

В США 19 иностранцев обвиняют в незаконном голосовании на выборах 2016 года

“19 иностранных граждан обвиняются среди прочего в том, что они проголосовали (на выборах президента), не являясь гражданами (США), то есть в связи с их действиями 8 ноября 2016 года, а также в предшествующий этому дню период”, — говорится в заявлении на сайте ведомства. В нем указано, что обвиняемые “ложно назвали себя” гражданами США с целью проголосовать на выборах главы государства. Отмечается, что правонарушение вменяется гражданам Германии, Италии, Мексики, Нигерии, Польши и др.

Как отметила газета The Hill, подозреваемым грозит до шести лет тюремного заключения и штраф в 350 тысяч долларов. Минюст указывает, что расследование подобных нарушений на выборах продолжается.

Как сообщал УНН, Google сообщила сенатору США о кибератаке на сотрудников его предвыборного штаба.

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