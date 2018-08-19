У США 14 людей постраждали під час обвалу арки на концерті відомого поп-гурту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Щонайменше 14 людей, що чекали початок концерту американської поп-групи Backstreet Boys, постраждали у суботу ввечері через падіння тимчасової вхідної арки, яка була зведена для заходу в місті Такервілль, штат Оклахома. Про це повідомляється в прес-релізі казино WinStar World Casino and Resort, де мало відбутися виступ колективу, передає УНН.
"Приблизно о 17:30 (23:30 понеділка за київським часом) на вхідну арку обрушився вітер зі швидкістю 70-80 миль на годину і сильний дощ. 14 осіб отримали медичну допомогу на місці, а потім були доставлені в місцеву лікарню. Двоє з них пізніше були виписані", - йдеться в прес-релізі.
Виступ групи було скасовано після інциденту. "Ми вирішили скасувати концерт і постараємося його перенести. Головне, щоб всі дісталися додому цілими. Скоро побачимося!" - написав у Twitter один з учасників колективу Нік Картер.
Квінтет Backstreet Boys, заснований в 1993 році, гримів в США і в усьому світі до початку 2000-х років, після чого популярність колективу пішла на спад. Група продала на цей момент більше 130 млн екземплярів записів своїх пісень.
Нагадаємо, ввечері 18 серпня в Києві пройшла сильна злива, внаслідок чого вулиці міста вже вкотре цього літа перетворилися на канали.