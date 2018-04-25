У США 13 вантажівок вишукались в ряд і завадили планам самогубця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чоловіку поблизу американського міста Детройт, штат Мічіган, завадили скоїти самогубство тринадцять вантажівок, вишикувавшись на трасі, на яку той збирався стрибнути, передає УНН з посиланням на CNN.
Правоохоронці перекрили шлях на обох напрямках автомагістралі 696 та попросили допомогу водіїв вантажівок, сподіваючись зберегти життя чоловіка, який забрався на естакаду над перекритою дорогою і міг стрибнути або впасти.
Поліцейським знадобилось близько трьох годин, щоб зняти чоловіка з моста. Вони попросили великі машини, що були на шосе, проїхати вперед, а потім припаркуватись під естакадою. 13 вантажівок стали щільно один до одної, щоб мінімізувати прогалини між ними.
Якщо чоловік все ж вирішив би стрибнути, зазначили в поліції, відстань до дахів машин склала б всього п'ять-шість футів (1,5 – 1,8 м – ред.) , а не 14 футів (понад 4 м – ред) до бетонної траси нижче.
За словами правоохоронців, вони змогли переконати чоловіка, що кінчати з життям - це не те, що йому потрібно. Врешті вони змогли відвезти його до місцевої лікарні, де той отримав необхідну допомогу.
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