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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США 13 грузовиков выстроились в ряд и помешали планам самоубийцы

Киев • УНН

 • 13610 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Мужчине вблизи американского города Детройт, штат Мичиган, помешали совершить самоубийство тринадцать грузовиков, выстроившись на трассе, на которую тот собирался прыгнуть, передает УНН со ссылкой на CNN.

В США 13 грузовиков выстроились в ряд и помешали планам самоубийцы

Правоохранители перекрыли путь на обоих направлениях автомагистрали 696 и попросили помощь водителей грузовиков, надеясь сохранить жизнь человека, который забрался на эстакаду над перекрытой дорогой и мог прыгнуть или упасть.

Полицейским понадобилось около трех часов, чтобы снять человека с моста. Они попросили большие машины, которые были на шоссе, проехать вперед, а затем припарковаться под эстакадой. 13 грузовиков стали плотно друг к другу, чтобы минимизировать пробелы между ними.

Если человек все же решил бы прыгнуть, отметили в полиции, расстояние до крыш машин составила бы всего пять-шесть футов (1,5 - 1,8 м - ред.), А не 14 футов (более 4 м - ред) к бетонной трассы ниже.

По словам правоохранителей, они смогли убедить мужа, что кончать с жизнью - это не то, что ему нужно. Наконец они смогли отвезти его в местную больницу, где тот получил необходимую помощь.

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