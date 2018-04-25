В США 13 грузовиков выстроились в ряд и помешали планам самоубийцы

Правоохранители перекрыли путь на обоих направлениях автомагистрали 696 и попросили помощь водителей грузовиков, надеясь сохранить жизнь человека, который забрался на эстакаду над перекрытой дорогой и мог прыгнуть или упасть.



Полицейским понадобилось около трех часов, чтобы снять человека с моста. Они попросили большие машины, которые были на шоссе, проехать вперед, а затем припарковаться под эстакадой. 13 грузовиков стали плотно друг к другу, чтобы минимизировать пробелы между ними.



Если человек все же решил бы прыгнуть, отметили в полиции, расстояние до крыш машин составила бы всего пять-шесть футов (1,5 - 1,8 м - ред.), А не 14 футов (более 4 м - ред) к бетонной трассы ниже.



По словам правоохранителей, они смогли убедить мужа, что кончать с жизнью - это не то, что ему нужно. Наконец они смогли отвезти его в местную больницу, где тот получил необходимую помощь.



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