У США 11 осіб на військовій базі постраждали після відкриття листа

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. В окрузі Арлінгтон (недалеко від Вашингтона), на військовій базі Майер-Хендерсон-Холл одинадцять людей постраждали після відкриття підозрілого листа. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеву пожежну службу в Twitter.

“Одинадцять людей погано себе почувають після того, як відкрили лист в адміністративній будівлі”, — йдеться в повідомленні.

Пожежна служба уточнює, що лист було відкрито в одній з адміністративних будівель, після чого три людини були госпіталізовані, їх стан стабільний. Раніше телеканал CNN повідомив, що у трьох військовослужбовців, імовірно, обпечені руки, у тому числі в одного з них носова кровотеча.

“Конверт з невідомою речовиною був отриманий сьогодні на базі Майер-Хендерсон-Холл. Персонал будівлі, в якому стався інцидент, негайно було евакуйовано в якості запобіжного заходу. Представники бази координують свої дії з місцевими бригадами по ліквідації наслідків інцидентів з небезпечними речовинами і ФБР. кільком морпехам надають медичну допомогу ”, - йдеться в повідомленні Корпусу морської піхоти ЗС США в Twitter.

У ньому не наводиться додаткових подробиць і відзначається, що “ведеться розслідування”.

Нагадаємо, дружина сина президента США Дональда Трампа-молодшого отримала конверт із білим порошком. Як повідомляє Fox News, після цього Ванессу Трамп госпіталізували в якості запобіжного заходу, порошок ніяк не зашкодив її здоров’ю. Потім схожий конверт з білим порошком надіслали у парламент Британії та офіс Барака Обами.

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