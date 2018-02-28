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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63404 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77632 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80325 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107428 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В США 11 человек на военной базе пострадали после открытия письма

В США 11 человек на военной базе пострадали после открытия письма

Киев  •  УНН

 • 10835 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В округе Арлингтон (недалеко от Вашингтона), на военной базе Майер-Хендерсон-Холл одиннадцать человек пострадали после открытия подозрительного письма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную пожарную службу в Twitter.

“Одиннадцать человек плохо себя чувствуют после того, как открыли письмо в административном здании”, — говорится в сообщении.

Пожарная служба уточняет, что письмо было открыто в одном из административных зданий, после чего три человека были госпитализированы, их состояние стабильное. Ранее телеканал CNN сообщил, что у трех военнослужащих, вероятно, обожженные руки, в том числе у одного из них носовое кровотечение.

“Конверт с неизвестным веществом был получен сегодня на базе Майер-Хендерсон-Холл. Персонал здания, в котором произошел инцидент, немедленно были эвакуированы в качестве меры пресечения. Представители базы координируют свои действия с местными бригадами по ликвидации последствий инцидентов с опасными веществами и ФБР. нескольким морпехам оказывают медицинскую помощь”, - говорится в сообщении Корпуса морской пехоты ВС США в Twitter.

В нем не приводится дополнительных подробностей и отмечается, что “ведется расследование”.

Напомним, жена сына президента США Дональда Трампа-младшего получила конверт с белым порошком. Как сообщает Fox News, после этого Ванессу Трамп госпитализировали в качестве меры пресечения, порошок никак не помешал ее здоровью. Затем похож конверт с белым порошком прислали в парламент Великобритании и офис Барака Обамы.

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