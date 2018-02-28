В США 11 человек на военной базе пострадали после открытия письма

“Одиннадцать человек плохо себя чувствуют после того, как открыли письмо в административном здании”, — говорится в сообщении.

Пожарная служба уточняет, что письмо было открыто в одном из административных зданий, после чего три человека были госпитализированы, их состояние стабильное. Ранее телеканал CNN сообщил, что у трех военнослужащих, вероятно, обожженные руки, в том числе у одного из них носовое кровотечение.

“Конверт с неизвестным веществом был получен сегодня на базе Майер-Хендерсон-Холл. Персонал здания, в котором произошел инцидент, немедленно были эвакуированы в качестве меры пресечения. Представители базы координируют свои действия с местными бригадами по ликвидации последствий инцидентов с опасными веществами и ФБР. нескольким морпехам оказывают медицинскую помощь”, - говорится в сообщении Корпуса морской пехоты ВС США в Twitter.

В нем не приводится дополнительных подробностей и отмечается, что “ведется расследование”.

Напомним, жена сына президента США Дональда Трампа-младшего получила конверт с белым порошком. Как сообщает Fox News, после этого Ванессу Трамп госпитализировали в качестве меры пресечения, порошок никак не помешал ее здоровью. Затем похож конверт с белым порошком прислали в парламент Великобритании и офис Барака Обамы.