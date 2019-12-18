У справі ветеранів АТО "Пуми" та "Бучі" затримали можливого замовника вбивства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У справі стосовно ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків щодо невдалого замаху на бізнесмена Михайла Чекурака в Івано-Франківській області затримали можливого організатора. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Владислава Віталій Ковальчук.
"Так, на минулому тижні", - сказав адвокат, відповідаючи на питання чи затримали можливого замовника вбивства бізнесмена Чекурака.
За його словами, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб.
Нагадаємо, 6 листопада Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід ветерану АТО Інні Грищенко у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
Раніше повідомлялось про затримання чоловіка “Пуми” — Владислава Грищенка, позивний “Буча”. Причина затримання — підозра в замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Його дружину затримали у цій же справі.
Згодом Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.