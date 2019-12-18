В деле ветеранов АТО "Пумы" и "Бучи" задержали возможного заказчика убийства

"Да, на прошлой неделе", - сказал адвокат, отвечая на вопрос задержали ли возможного заказчика убийства бизнесмена Чекурака.

По его словам, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, 6 ноября Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко в виде содержания под стражей на 60 суток.

Ранее сообщалось о задержании мужчины "Пумы" - Владислава Грищенко, позывной "Буча". Причина задержания - подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу.

Впоследствии Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.