В деле ветеранов АТО "Пумы" и "Бучи" задержали возможного заказчика убийства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В деле в отношении ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко относительно неудачного покушения на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали возможного организатора. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Владислава Виталий Ковальчук.
"Да, на прошлой неделе", - сказал адвокат, отвечая на вопрос задержали ли возможного заказчика убийства бизнесмена Чекурака.
По его словам, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Напомним, 6 ноября Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко в виде содержания под стражей на 60 суток.
Ранее сообщалось о задержании мужчины "Пумы" - Владислава Грищенко, позывной "Буча". Причина задержания - подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу.
Впоследствии Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.